Mulher suspeita de matar o próprio companheiro é presa em Andirá

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente, na manhã desta quinta-feira (17) em Andirá (Norte), uma mulher de 49 anos investigada por homicídio praticado contra seu próprio companheiro.





As investigações tiveram início após a filha da vítima procurar a delegacia e relatar que seu pai, que havia dado entrada no hospital com graves queimaduras dias antes, teria sido atacado pela suspeita dentro de casa, durante uma discussão.

Conforme o delegado da PCPR Gabriel Caldeira, a vítima foi transferida em estado grave para o hospital, onde permaneceu internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) por mais de um mês, vindo a falecer no dia 10 de abril deste ano.





Durante as diligências, foram colhidos indícios consistentes de autoria e materialidade, confirmando que a investigada teria, de fato, atentado contra a vida do companheiro.

“Após o crime, a mulher ainda chegou a publicar em suas redes sociais uma foto ao lado da vítima, com a legenda: 'Me perdoa, eu matei você', o que foi interpretado como uma confissão pública do crime”, explica.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da investigada, que foi cumprida com êxito na presente data.