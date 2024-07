Mulheres agridem motorista de aplicativo e roubam veículo na região de Maringá

Quatro mulheres agrediram um motorista de aplicativo e roubaram o veículo dele, por volta das 23h deste sábado (13), em Jandaia do Sul (Região Metropolitana de Maringá). De acordo com as informações da PM (Polícia Militar), o motorista estava bêbado quando foi encontrado.







O homem informou aos agentes que estava trabalhando normalmente quando foi solicitado para levar as mulheres a um bairro do município. No entanto, quando elas já estavam dentro do carro, pediram a ele para mudar o destino, sendo outro município da região.



O motorista não quis se deslocar para o outro local, pedindo que elas saíssem do carro. Então, todas desembarcaram e começaram a agredi-lo com socos e chutes. Após a agressão, elas roubaram o veículo e saíram do local.





A polícia encontrou a vítima abandonada. Ele aparentava estar bêbado e tinha lesões no joelho direito. O veículo roubado é um Fiat Uno Eletronic, 1994, de cor verde, com placa de Jandaia do Sul. A vítima foi orientada pelos agentes sobre os procedimentos cabíveis.





