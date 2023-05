Nove pessoas são hospitalizadas após acidente entre três veículos no Norte Pioneiro

Os motoristas e passageiros de três veículos foram hospitalizados após um acidente na rodovia PR 424, entre Siqueira Campos e Salto de Itararé, na noite deste domingo (7).





Segundo as informações colhidas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) no local dos acontecimentos, uma Toyota Hilux com um motorista e um passageiro seguia de Siqueira Campos para Salto de Itararé quando, no km 26, bateu na lateral de um HB 20 com um motorista na condução e três passageiras, de 37 anos, 10 e 1 ano de idade, que vinha no sentido contrário. Em seguida, a Hilux colidiu frontalmente contra um Gol dirigido por um homem de 31 anos, com duas passageiras de 22 anos e de 3 anos.





O local é de pista simples, em nível e linha reta, com linhas de separação. Todos os motoristas e passageiros foram encaminhados para o Pronto Socorro de Siqueira Campos, sem detalhamento sobre seus ferimentos. Devido à hospitalização, não foi efetuado o teste de etilômetro nos condutores.