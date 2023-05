Oito são presos e três locais interditados em operação contra furto e roubo de fios de cobre em Londrina

Oito pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (31), em Londrina, em uma operação conjunta das polícias e da Prefeitura de Londrina no combate a furtos e roubos de produtos que contêm cobre, como fiação de energia elétrica, condicionadores de ar, hidrômetros e rampas de bueiros.





A operação, batizada de Curto-Circuito, conta com mais de 100 policiais civis, militares, guardas municipais, grupamentos aéreos, cães farejadores e servidores das secretarias municipais da Fazenda e do Meio Ambiente, que auxiliam na averiguação da regularidade no funcionamento dos estabelecimentos comerciais que comercializam metais.

Foram expedidos 22 mandados de busca e apreensão em residências e comércios do ramos de metais e dois mandados de prisão preventiva de pessoas envolvidas com roubos no centro de Londrina.





Até as 12h55, um mandado de prisão foi cumprido e outras sete pessoas foram presas em flagrante, todos por receptação. Ainda foram interditados sete estabelecimentos comerciais e emitidas onze autuações e quatro notificações pelas secretarias municipais envolvidas.

A operação deflagrada nesta quarta refere-se apenas à primeira fase da ampla investigação que tem como objetivo identificar e prender autores e receptadores de crimes patrimoniais consumados na região central de Londrina.





Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil em janeiro de 2023, com o objetivo de identificar pessoas envolvidas com receptação, furtos e roubos a comércios, residências e pedestres no centro de Londrina. A investigação começou após a constatação de que, em 2022, houve um aumento considerável nas estatísticas de crimes dessa natureza na região do centro.





Desde o início das investigações, a Polícia Civil já concluiu 14 inquéritos policiais relacionados diretamente aos crimes investigados. No curso das investigações, foram detidas 14 pessoas e 12 mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos.





Com a intensificação no patrulhamento para combater esses crimes, a Polícia Militar e a Guarda Municipal já efetivaram, somente em 2023, 65 prisões em flagrante de pessoas praticando furto ou roubo de produtos com cobre na região do centro da cidade.