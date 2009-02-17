Oito são presos por contrabando e descaminho

Policiais militares prenderam oito pessoas que comercializavam produtos pirateados nas ruas de Cascavel.

A operação ocorreu na manhã desta terça-feira (17) e quase 3 mil CDs e DVDs foram apreendidos. A atividade foi realizada conjuntamente com a Polícia Federal, que desde o início do ano intensificou a fiscalização contra a pirataria na cidade.

Os presos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal de Cascavel e autuados por descaminho e contrabando. Suas identidades não foram reveladas (com Gazeta do Paraná).



