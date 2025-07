Onça-parda é encontrada morta às margens de rodovia em Paranavaí

Agentes da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) encontraram uma onça-parda morta às margens da BR-376, em Paranavaí, nesta sexta-feira (18). As equipes estavam em deslocamento para a unidade de Tamboara quando, próximo ao quilômetro 94, encontraram vários veículos parados na marginal da rodovia.





Ao averiguar a situação, encontraram o animal já morto. A suspeita é de que o felino tenha sido atropelado. O animal era um macho de que quase 40 quilos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os policiais fizeram contato com a Polícia Ambiental, que informou o interesse em fazer o procedimento de taxidermia no animal. Por isso, o corpo foi encaminhado para a Companhia da Polícia Ambiental de Maringá.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.