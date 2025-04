Ônibus com trabalhadores colide contra carro, e condutor morre na região de Maringá

Um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa colidiu lateralmente contra um veículo Onix na BR-376, por volta das 6h40 da manhã desta quarta-feira (12), em Paranavaí (Região Metropolitana de Maringá). O condutor do Onix, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.





O ônibus seguia no sentido de Paranavaí a Nova Londrina. O outro veículo, com placas de Marilena, seguia em sentido contrário. O motorista e os passageiros do ônibus não se feriram.

O local do sinistro é de pista simples com faixa dupla contínua e, segundo dados preliminares, houve a invasão de pista por um dos veículos que provocou a colisão. A PRF ainda apura quem de fato invadiu a pista contrária.





O condutor do ônibus foi submetido ao teste de alcoolemia, que não indicou a presença de álcool. A pista ficou parcialmente internada para os trabalhos de perícia e remoção dos veículos.