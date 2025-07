Ônibus de turismo colide com mureta de pedágio desativado na BR-369 em Arapongas

Um ônibus de turismo que fazia o trajeto de São Paulo (SP) a Foz do Iguaçu (Oeste) colidiu contra a mureta da antiga praça de pedágio desativada na BR-369, na madrugada deste domingo (27), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), nenhum dos passageiros ficou ferido com o impacto. O motorista, no entanto, acabou caindo em um fosso existente no local após sair do veículo e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

O trecho ficou parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência. O condutor foi encaminhado para avaliação médica e as causas do acidente serão apuradas.