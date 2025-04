Operação apreende em Londrina 4,5 toneladas de agrotóxicos de uso proibido no Brasil

A Receita Federal de Londrina apreendeu uma carga de mais de 4,5 toneladas de agrotóxicos contrabandeados. A operação ocorreu no dia 27 de fevereiro, mas só foi divulgada nesta segunda-feira (17) pelo fato de que os produtos precisaram passar por perícia, já que estavam embalados de maneira fraudulenta.





De acordo com o órgão, a maior parte dos agrotóxicos apreendidos tem o uso proibido no Brasil por causarem danos à saúde humana e ao meio ambiente, sendo eles: paraquate, tiametoxan e benzoato de emamectina. Após a apreensão, no final de fevereiro, o produto foi encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária para análise e confirmação da restrição no país.





A Receita Federal informou que a mercadoria saiu de Foz do Iguaçu (Oeste) e tinha como destino a cidade de Londrina. A carga estava em um caminhão de uma transportadora embalada de forma a tentar enganar a fiscalização. As notas fiscais e embalagens identificavam a carga como sendo de adjuvante agrícola, substância ou composto que é adicionado a produtos agrícolas para melhorar a eficácia do produto ou facilitar a aplicação, fertilizante ou nitrato de cálcio.