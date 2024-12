Operação apreende R$ 3,5 milhões em eletrônicos contrabandeados em Astorga

Uma operação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Militar apreendeu, nesta terça-feira (17), R$ 3,5 milhões em eletrônicos contrabandeados em Astorga (Norte). A ação foi uma das maiores de 2024 da região.





As equipes monitoravam as rodovias próximas ao município, em fiscalizações de rotina, quando abordaram dois caminhões baús, para vistoria de documentos. À primeira vista, nenhuma irregularidade foi identificada, os caminhões transportavam colchões e possuíam documentos fiscais com aparência regular. Porém, diante de comportamento suspeito dos motoristas e de contradições nas informações prestadas, os agentes optaram por realizar uma inspeção mais detalhada.

Na busca, foi possível identificar que os veículos possuíam compartimos ocultos, comumente preparados para acondicionar produtos e substâncias irregulares. Tanto assim que, realizada a abertura dos compartimentos, foi identificado grande quantidade de smartphones e outros produtos eletrônicos estrangeiros e sem documentação de importação.





Os caminhões e as mercadorias foram encaminhados para a Receita Federal de Londrina, onde foram contabilizados, avaliados e estarão sujeitos ao perdimento em favor da União. Os condutores foram presos pela Polícia Federal pelos crimes de contrabando e descaminho.





Agora, a Receita Federal e a Polícia Federal iniciarão inquéritos e outras diligências para identificar outros envolvidos e financiadores da ação criminosa.