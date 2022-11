Operação Blitz: PM recolhe 25 veículos durante o fim de semana em Londrina

Equipes da PM (Polícia Militar) de Londrina realizaram mais uma Operação Blitz durante o final de semana em Londrina. Foram recolhidos 28 veículos no total na sexta, no sábado e no domingo (11, 12 e 13), conforme a PM.





Na sexta-feira, a operação foi feita das 14h às 01h. Na ocasião, três pontos de bloqueio foram efetuados na cidade.



De acordo com as informações divulgadas pela PM, foram abordados nos pontos de bloqueio: 95 pessoas, 39 carros e 42 motocicletas. Foram recolhidos nove veículos e 21 notificações foram efetuadas. Confira os detalhes:

Motos recolhidas: 5

Autos recolhidos: 4

Teste etilômetro: 12

CRLV: 1

CNH recolhida: 3

Regularizadora: 4

No sábado, outros pontos de bloqueio foram feitos na cidade, quando foram abordados: 42 pessoas, 40 carros e 27 motocicletas. Doze veículos foram recolhidos e 18 notificações foram efetuadas pela PM. Veja detalhes:





Motos recolhidas: 6

Autos recolhidos: 6

Notificações: 18

CNH recolhida: 2





No domingo, dois pontos de bloqueio foram realizados em Londrina das 16h às 22h, nos quais foram abordados: 50 pessoas, 24 carros e 18 motocicletas. Quatro veículos foram recolhidos e 12 notificações foram efetuadas pela PM. Confira os detalhes:





Motos recolhidas: 3

Autos recolhidos: 4

Notificações: 12

CRLV recolhido: 2

Regularizadora: 2





(Atualizada às 11h desta segunda-feira, 14)