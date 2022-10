Operação conjunta combate importação irregular de peças de avião em Londrina

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Receita Federal e a PF (Polícia Federal) deflagraram na manhã desta terça-feira (4) a Operação Rainha da Sucata, com o objeto de combater o comércio ilegal de aeronaves e peças aeronáuticas usadas. Segundo as investigações, há fortes indícios de que o processo de importação foi conduzido de forma irregular ou fraudulenta.







O nome “Rainha da Sucata” faz alusão a uma novela dos anos 80 e foi utilizado porque o principal alvo é uma das maiores revendedoras de peças aeronáuticas usadas no país.

Para operar no país, toda aeronave importada precisa receber marca e matrícula nacionais, sendo que um requisito primário para obtenção das marcas é o certificado de aeronavegabilidade para exportação, emitido pelo o órgão regulador de aviação civil do país de origem. Documento similar é exigido para a importação e posterior instalação de artigos aeronáuticos em aeronaves brasileiras.



As investigações da Anac e da Receita Federal levantaram indícios de que este comerciante, em conluio com outros partícipes do esquema, trouxe aeronaves estrangeiras acidentadas (objeto de sinistro) para recuperação e uso no Brasil ou para venda de peças.





Essas operações não tiveram o acompanhamento e a certificação da Anac e tanto as aeronaves quanto as peças comercializadas não possuem rastreabilidade e condições de uso dentro dos padrões internacionais de segurança.

Segundo a Receita Federal, o comércio e uso indiscriminado dessas aeronaves e peças não certificadas pela Anac constituem uma grave ameaça à segurança das operações na aviação civil brasileira.

