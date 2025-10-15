Pesquisar

TRÁFICO INTERNACIONAL

Operação conjunta da PF, PM e Receita Federa lapreende 4,1t de maconha em Jaguapitã

Redação Bonde com assessoria de imprensa
15 out 2025 às 10:51

Foto: Divulgação/Receita Federal
Uma ação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Militar resultou na apreensão de 4.185 quilos de maconha na tarde desta terça-feira (14), na região de Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina).


A operação foi realizada por volta das 16h30, voltada ao combate ao contrabando e descaminho. O entorpecente estava escondido em um fundo falso no piso de um caminhão com placas do Paraguai.

A suspeita surgiu após os agentes identificarem um desnível na estrutura da carreta durante a vistoria. Ao removerem o revestimento, localizaram a carga de maconha.

O motorista, de origem paraguaia, foi preso em flagrante e deve responder por tráfico internacional de drogas.


A Receita Federal destaca que esta é uma das maiores apreensões do ano na região, superando inclusive a apreensão realizada no último dia 9, o que ressalta importância da cooperação entre as forças de segurança no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas.

(Com informações da Receita Federal de Londrina)

policia PF Polícia Federal Polícia Militar PM Receita Federal Tráfico de drogas maconha Apreensão de maconha
