Operação contra tráfico com aeronaves tem mandados cumpridos em Londrina

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Red Flag, que investiga um esquema milionário de tráfico de drogas transportadas por aeronaves. As ações, que envolveram dezenas de agentes, incluíram o cumprimento de mandados judiciais em Londrina, Curitiba e Toledo, além de outros municípios de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.





Ao todo, foram expedidos 33 mandados de busca e apreensão, oito de prisão preventiva e um de prisão temporária pela 2ª Vara Criminal de Birigui (SP). A operação é resultado de uma força-tarefa entre a PF e o Gaeco, com apoio do Ministério Público de São Paulo, e teve como foco desarticular a estrutura logística e financeira de uma organização criminosa que usava a aviação privada para transportar cocaína entre diferentes estados.

Publicidade

Publicidade





As investigações começaram há cerca de um ano, após a identificação de um piloto da região de Araçatuba (SP) suspeito de transportar drogas em aeronaves agrícolas a serviço do grupo. De acordo com a PF, os voos partiam principalmente de oficinas e hangares localizados em Birigui, onde os aviões eram preparados para o transporte do entorpecente.





O esquema contava com uma estrutura complexa e hierarquizada, composta por núcleos responsáveis pela logística aérea e terrestre, gerenciamento financeiro e assessoria para ocultação de bens e valores. Em apenas uma das ações criminosas, no final de 2024, o grupo transportou quase uma tonelada de cocaína em aeronaves agrícolas que sobrevoaram o interior do Paraná.

Publicidade





Entre os investigados estão pilotos e empresários ligados à aviação privada, apontados como operadores logísticos e financiadores do transporte aéreo da droga.



