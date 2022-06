Operação Corpus Christi 2022 da PRF começa nesta quarta

Alguns temas que recebem destaque, conforme a PRF: ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção para crianças, uso do capacete, excesso de velocidade, utilização do celular ao dirigir, entre outros. São as condutas que, historicamente, provocam o maior número de fatalidades nas rodovias.

As ações seguem até a meia-noite de domingo (19), em prol da livre circulação, a prevenção de acidentes e a promoção da segurança viária. As atividades policiais são intensificados em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes, segundo estatísticas da PRF.

Começa à zero hora desta quarta -feira (15) a Operação Corpus Christi 2022 da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Segundo a corporação, o objetivo é promover a segurança viária nas rodovias federais no Brasil.

Chuvas





A orientação da PRF neste período chuvoso é que o motorista tenha cuidados especiais. Os acidentes que ocorrem sob chuva geralmente são provocados pela diminuição da visibilidade, falta de atenção e velocidade incompatível.





Nos locais com possíveis interdições devido às chuvas, o motorista pode acompanhar as notícias atualizadas pelo twitter da PRF no Paraná.





Nessas condições, os motoristas devem transitar com velocidade moderada, sempre a direita da via, acender os faróis (baixo), manter distância segura do outro veículo que segue à sua frente, evitar manobras e freadas bruscas. Procurar um lugar considerado seguro fora da pista que não seja debaixo de árvore ou de fiação elétrica é recomendável.