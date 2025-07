Operação da PF contra venda de dinheiro falso cumpre mandados em Londrina e Ibiporã

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (8), a Operação Nota Fria, voltada ao combate da fabricação e comercialização de cédulas falsas em território nacional. Entre os alvos da ação estão os municípios de Londrina e Ibiporã, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão.





Ao todo, quatro ordens judiciais foram executadas - além das cidades do Norte do Paraná, também ocorreram ações em Ipueiras (CE) e Brasília (DF). A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, com limite de até R$ 500 mil.

A investigação teve início após a prisão em flagrante de um suspeito que recebeu diversas notas de dinheiro falsificadas entregues pelos Correios. Com base nesse flagrante, a PF passou a rastrear o destino dos valores reais repassados nas transações bancárias ilícitas e identificou os envolvidos no esquema.





O principal investigado da operação já responde a inquéritos em outros estados, como Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, e é apontado como o principal beneficiário dos valores ganhos com a venda das notas falsas, que eram oferecidas por meio de aplicativos de mensagens.





As investigações continuam com a análise do material apreendido, que pode ajudar a esclarecer a atuação da rede criminosa.