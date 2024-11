Operação da PF mira empresas irregulares de alimentos para animais em Arapongas

A PF (Polícia Federal) e técnicos do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) cumprem na manhã desta quarta-feira (27) três mandados de busca e apreensão contra empresas de Arapongas suspeitas de produzirem suplementos alimentares e produtos terapêuticos para bovinos sem autorização do ministério.





De acordo com a PF, as duas empresas investigadas utilizariam selos falsos do Mapa e vendiam pela internet, diretamente aos produtores rurais. Ambas estariam formalmente registradas em endereços residenciais de Arapongas, o que indicaria serem de fachada. Além disso, há indícios de que as matérias-primas seriam importadas de forma clandestina.

Durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados insumos para fabricação dos produtos, equipamentos usados no processo de produção e embalagens com selo falso do Ministério da Agricultura.





Os investigados poderão responder pela prática, em tese, dos crimes de falsificação ou adulteração de produtos alimentícios ou medicinais e de falsificação de selo ou sinal público. As penas máximas, somadas, podem chegar a 29 anos de prisão.