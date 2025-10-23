Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
quadrilha especializada

Operação da Polícia Civil mira grupo que desviava e adulterava fertilizantes no PR

23 out 2025 às 10:37

Compartilhar notícia

Foto: PCPR/Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã desta quinta-feira (23) para cumprir 13 mandados judiciais contra uma quadrilha especializada no desvio e na adulteração de fertilizantes. A ação acontece simultaneamente em Curitiba, Wenceslau Braz (Norte Pioneiro) e Cascavel (Oeste).


Os policiais civis têm a missão de cumprir sete mandados de prisão e seis de busca e apreensão. A operação visa desmantelar um esquema responsável por gerar perdas a produtores rurais e prejudicar diretamente a produtividade agrícola.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


As investigações tiveram início em novembro no ano passado, quando a PCPR prendeu cinco pessoas em flagrante em um barracão clandestino localizado em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Na ocasião, os policiais flagraram a adulteração de uma carga de fertilizantes.


Durante a abordagem, o dono do local tentou subornar os policiais oferecendo o valor de R$ 150 mil e foi autuado em flagrante pelo crime de corrupção ativa. Os demais envolvidos na adulteração foram presos por associação criminosa e receptação qualificada. Um deles admitiu que parte da carga original já havia sido desviada, enquanto outra parte seria transportada com nota fiscal adulterada.

Publicidade


Carga em Wenceslau Braz


Em continuidade às diligências, a PCPR rastreou e localizou parte da carga em Wenceslau Braz em posse do motorista do caminhão que deveria transportar o material. Após análises periciais, foi constatada a adulteração.

Publicidade


“Com o prosseguimento das investigações iniciadas com a ação de Araucária, chegamos à identidade do indivíduo responsável por criar empresas de fachada para a emissão de notas fiscais frias para que esses fertilizantes fraudados pudessem ser transportados com aparência de legalidade. Esse homem chegava a receber R$ 500 por nota fiscal emitida”, explica o delegado da PCPR André Feltes.


Além do responsável pelas notas frias e os do proprietário do barracão, a PCPR identificou que o grupo ainda era composto por três motoristas e outros dois indivíduos ligados à atividade de adulteração dos fertilizantes no barracão.

Cadastre-se em nossa newsletter


Atualizada às 11h10

policia Polícia Civil do Paraná policia civil operação policial quadrilha adulteração de fertilizantes
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas