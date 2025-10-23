Operação da Polícia Civil mira grupo que desviava e adulterava fertilizantes no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã desta quinta-feira (23) para cumprir 13 mandados judiciais contra uma quadrilha especializada no desvio e na adulteração de fertilizantes. A ação acontece simultaneamente em Curitiba, Wenceslau Braz (Norte Pioneiro) e Cascavel (Oeste).





Os policiais civis têm a missão de cumprir sete mandados de prisão e seis de busca e apreensão. A operação visa desmantelar um esquema responsável por gerar perdas a produtores rurais e prejudicar diretamente a produtividade agrícola.

As investigações tiveram início em novembro no ano passado, quando a PCPR prendeu cinco pessoas em flagrante em um barracão clandestino localizado em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Na ocasião, os policiais flagraram a adulteração de uma carga de fertilizantes.





Durante a abordagem, o dono do local tentou subornar os policiais oferecendo o valor de R$ 150 mil e foi autuado em flagrante pelo crime de corrupção ativa. Os demais envolvidos na adulteração foram presos por associação criminosa e receptação qualificada. Um deles admitiu que parte da carga original já havia sido desviada, enquanto outra parte seria transportada com nota fiscal adulterada.

Carga em Wenceslau Braz





Em continuidade às diligências, a PCPR rastreou e localizou parte da carga em Wenceslau Braz em posse do motorista do caminhão que deveria transportar o material. Após análises periciais, foi constatada a adulteração.

“Com o prosseguimento das investigações iniciadas com a ação de Araucária, chegamos à identidade do indivíduo responsável por criar empresas de fachada para a emissão de notas fiscais frias para que esses fertilizantes fraudados pudessem ser transportados com aparência de legalidade. Esse homem chegava a receber R$ 500 por nota fiscal emitida”, explica o delegado da PCPR André Feltes.





Além do responsável pelas notas frias e os do proprietário do barracão, a PCPR identificou que o grupo ainda era composto por três motoristas e outros dois indivíduos ligados à atividade de adulteração dos fertilizantes no barracão.

Atualizada às 11h10