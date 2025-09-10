Operação da Polícia Federal de Londrina mira homens suspeitos de armazenar e distribuir pornografia infantil

A PF (Polícia Federal) de Londrina deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Infância Protegida para combater crimes relacionados ao abuso sexual infantil. A ação é fruto de uma investigação que busca o combate permanente de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina e região.
Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo um em Londrina e outro
em Rolândia. Os investigados são: um homem de 36 anos, casado e que trabalha em uma fábrica em
Rolândia; e outro de 59 anos, casado, autônomo, residente em Londrina. Os dois homens não possuem antecedentes criminais.
Durante a operação, foram apreendidos celulares e HDs que passarão por perícia. Além
do crime de armazenamento, também serão apurados os crimes de aliciamento, produção e
compartilhamento referentes a abuso sexual infantil. Vale ressaltar que os atos de adquirir, possuir
ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de abuso sexual infantil são punidos
com pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa, considerado crime hediondo e sem direito à fiança.
Embora o termo "pornografia" ainda seja utilizado na legislação brasileira (art. 241- E da Lei
nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir "qualquer situação que
envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição
dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais", a
comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de "abuso
sexual de crianças e adolescentes" ou mesmo "violência sexual de crianças e adolescentes", pois
a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida às vítimas desses crimes tão
devastadores.
Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de
monitorar e orientar os filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos
sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes
sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens
são medidas essenciais de proteção.
Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco. É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.