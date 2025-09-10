Operação da Polícia Federal de Londrina mira homens suspeitos de armazenar e distribuir pornografia infantil

A PF (Polícia Federal) de Londrina deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Infância Protegida para combater crimes relacionados ao abuso sexual infantil. A ação é fruto de uma investigação que busca o combate permanente de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina e região.





Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo um em Londrina e outro

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

em Rolândia. Os investigados são: um homem de 36 anos, casado e que trabalha em uma fábrica em

Rolândia; e outro de 59 anos, casado, autônomo, residente em Londrina. Os dois homens não possuem antecedentes criminais.

Publicidade





Durante a operação, foram apreendidos celulares e HDs que passarão por perícia. Além

Publicidade

do crime de armazenamento, também serão apurados os crimes de aliciamento, produção e

compartilhamento referentes a abuso sexual infantil. Vale ressaltar que os atos de adquirir, possuir

Publicidade

ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de abuso sexual infantil são punidos

com pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa, considerado crime hediondo e sem direito à fiança.

Publicidade





Embora o termo "pornografia" ainda seja utilizado na legislação brasileira (art. 241- E da Lei

Publicidade

nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir "qualquer situação que

envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição

Publicidade

dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais", a

comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de "abuso

sexual de crianças e adolescentes" ou mesmo "violência sexual de crianças e adolescentes", pois

a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida às vítimas desses crimes tão

devastadores.





Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de

monitorar e orientar os filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos

sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes

sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens

são medidas essenciais de proteção.





Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco. É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



