Operação da PRF para o feriado da Padroeira do Brasil começa à 0h de quarta

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza a partir da meia-noite desta quarta-feira (11), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, que segue até o fim de domingo (15). Durante este período, serão reforçadas as atividades policiais com o intuito de reduzir acidentes graves e combater a criminalidade nas rodovias federais do Paraná.





Dessa forma, a PRF promove, durante mais um feriado prolongado, o direcionamento do policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves de acordo com as estatísticas. Tudo isso para garantir aos usuários das rodovias federais maior segurança, conforto e fluidez no trânsito, colocando a segurança viária em posição de destaque para que todos possam retornar bem aos seus lares.





Além disso, a Operação consiste em um conjunto de ações de fiscalização com o objetivo de reduzir a violência no trânsito, e portanto, coibir as infrações mais expressivas quanto às causas de acidentes como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, falta de uso do capacete, excesso de velocidade, tempo de descanso e utilização do telefone celular durante a condução de veículos.