Operação detém delegada e policiais civis no PR

Policiais do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil, prenderam na manhã desta terça-feira (17), 16 pessoas acusadas de envolvimento em crimes de concussão, corrupção passiva e formação de quadrilha.

Entre os presos estão dez policiais civis, entre eles a delegada-titular da Delegacia do Alto Maracanã, Márcia Rejane Vieira Marcondes, e o superintendente da delegacia, José Antônio Braga, além de dois advogados, um funcionário da Prefeitura de Colombo, município da Região Metropolitana de Curitiba, e outras pessoas ligadas ao grupo.

A operação, que teve inicio às 6 horas da manhã, cumpriu ao todo 45 mandados judiciais (prisão temporária e busca e apreensão) e contou com o apoio de aproximadamente 100 policiais, do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Comandos e Operações Especiais (COE) e Rondas Ostensivas de Naturezas Especiais (Rone), além da Corregedoria da Polícia Civil e também do Gaeco.





Para o secretário da Segurança Pública, Luiz Fernando Delazari, é inadmissível que agentes pagos pela sociedade para agir em nome da lei e para proteger a população se desviem de seus deveres e atribuições. "O governo estadual não tolera este tipo de comportamento. Combatemos veementemente este tipo de conduta", afirmou Delazari.

INVESTIGAÇÃO – De acordo com a investigação do Ministério Público, uma suposta quadrilha formada pela delegada-titular Márcia Rejane Vieira Marcondes, do superintendente José Antônio Braga, escrivães e investigadores lotados na delegacia, advogados e outras pessoas ligadas ao grupo, estaria extorquindo dinheiro de pessoas que eram detidas pelos próprios policiais da unidade, na maioria das vezes traficantes.





Segundo a investigação do MP, investigadores e pessoas ligados ao grupo identificavam e conduziam criminosos à delegacia de Alto Maracanã, em Colombo. A partir daí, o acusado era mantido preso ilegalmente, enquanto entravam em cena advogado, escrivão e o superintendente exigindo dinheiro de familiares do preso ou do "patrão do tráfico" (pessoa que gerencia o tráfico na região), no caso de prisão de traficantes.

Na investigação consta que a quadrilha se ocupava diariamente com situações de pessoas detidas para fins de extorsão. Os agentes se valiam de todo o aparato estatal e dos cargos que ocupavam para viabilizar as prisões e em seguida praticar a extorsão. Já os advogados que integravam o grupo, de acordo com as investigações do MP, se ocupavam fazendo a ponte entre o preso e os familiares, para receber o dinheiro e repassar à delegacia, para posteriormente ser dividido entre o grupo. Segundo informações do Ministério Público, em alguns casos o dinheiro pedido pela quadrilha para liberação de um preso chegou aos R$ 30 mil.



