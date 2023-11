Operação Finados nas rodovias estaduais do Paraná será de 1º a 6 de novembro

Começa às 12h desta quarta-feira (1º) e segue até às 8h de segunda (6) a Operação “Finados” da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) do Paraná.





Segundo a corporação, o objetivo é intensificar o policiamento nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado. O foco é manter o fluxo nas rodovias e monitoramento em pontos que já ocorrem bloqueios.





Além disso, incluem-se a intensificação da fiscalização de trânsito voltada à inibição de consumo de bebida alcoólica vinculada com a condução, com o teste etilométrico com a abordagem.





A ação vai contar, também, com a intensificação da aplicação de radares móveis para inibir excesso de velocidade.





Ainda haverá equipes com cães em todo o Paraná para abordagens a veículos de carga, passeio e ônibus de viagens, visando restringir atividades criminais nas rodovias.