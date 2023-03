Operação Intensidade: PM recolhe 11 veículos e aplica 25 notificações em Londrina

Nesta sexta-feira (10), das 14h a 1h do sábado (11), equipes do 5°BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram a Operação Intensidade com diversos pontos de bloqueio espalhados por Londrina.





De acordo com a nota divulgada pela PM (Polícia Militar), durante o período, foram abordados 31 automóveis, 37 motocicletas e 71 pessoas.

O total de veículos recolhidos pela Ciaptran (Companhia de Polícia de Trânsito) e pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) foi de 11 e notificações aplicadas, 25.





Ciaptran

Motos recolhidas: 4

Automóveis recolhidos: 1

Notificações: 15





CMTU

Automóveis recolhidos: 6

Notificações: 10





(Matéria atualizada às 16h deste sábado, 11)