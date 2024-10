Operação no Paraná e em Goiás mira organização especializada em roubos

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas na manhã desta quarta-feira (30) para cumprir 24 mandados judiciais em uma investigação que contou com o apoio ativo da PRF (Polícia Rodoviária Federal). A ação é voltada a uma organização criminosa especializada em furtos e roubos de cargas. São 12 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos em Curitiba, Paiçandu (região metropolitana de Maringá) e Paranaguá (Litoral), no Paraná; e Goiânia, Goiás. As polícias civis dos respectivos estados também estão colaborando na operação.





Segundo a PCPR, as investigações apontaram a participação do grupo em dois crimes distintos. O primeiro caso envolve um falso roubo de uma carga de pneus, avaliada em mais de meio milhão de reais, ocorrido em 3 de dezembro de 2023, em Campina Grande do Sul (região metropolitana de Curitiba). “Na ocasião, o motorista afirmou ter sido roubado, mas nossas investigações, realizadas com apoio da PRF, demonstraram que ele foi aliciado pela organização criminosa e entregou voluntariamente a carga”, detalha o delegado André Feltes.

A organização usou uma empresa de fachada, localizada em Palhoça (SC), para emitir notas fiscais fraudulentas, facilitando o transporte e a venda dos produtos roubados.





O segundo caso, em 8 de fevereiro de 2024 em Campo Largo (região metropolitana de Curitiba), envolveu o roubo de uma carga de alimentos congelados, incluindo carnes e laticínios, avaliada em cerca de R$ 350 mil. Conforme a PCPR, um dos membros do grupo, especialista em rastreamento de veículos e residente em Goiânia, foi contratado para desativar o sistema de rastreamento do caminhão, permitindo o roubo da carga para um barracão, onde o transbordo dos produtos foi realizado.





Os suspeitos são investigados por crimes de roubo qualificado com uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, furto qualificado, falsa comunicação de crime e organização criminosa.





