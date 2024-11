Operação Pindorama prende quatro pessoas em ação de combate ao tráfico de drogas em Londrina

Quatro pessoas foram presas e seis celulares apreendidos na manhã desta sexta-feira (1º) durante a Operação Pindorama em Londrina.





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 6h, foi deflagrada a ação policial de responsabilidade da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos núcleo de Londrina), onde participaram equipes das ALIs (Agências Locais de Inteligência, Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), Choque e RPA (Rádio Patrulha de Área) do 5° e 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar).

Ainda conforme a PM, a operação teve como foco o combate ao tráfico de drogas com o cumprimento de ordem judiciais, com prisões e apreensões de objetos.





Durante o cumprimento das medidas, foram cumpridos 4 mandados de prisão, além da apreensão de telefones celulares que servirão para a investigação de novas provas e continuidade das ações com vista ao combate ao tráfico de drogas.





