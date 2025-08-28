Operação prende suspeito de roubo e aprende menores com armas falsas em Carlópolis

Operações conjuntas da Polícia Militar e da Polícia Civil em Carlópolis resultaram na prisão de um homem suspeito de envolvimento em roubos, além da apreensão de dois adolescentes e de materiais ilícitos.





Segundo a PM, durante as ações foram realizadas diversas abordagens a suspeitos. Em um dos casos, os policiais localizaram um homem com mandado de prisão em aberto. Ele é apontado como participante de um roubo ocorrido no dia 19 de agosto, em um mercado da cidade.

A operação também levou à apreensão de dois menores, dois simulacros de pistola e à recuperação de uma motocicleta.





De acordo com as forças de segurança, a ação ocorreu sem maiores incidentes e reforça o trabalho integrado entre as polícias no combate à criminalidade em Carlópolis.