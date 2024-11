Operação que desarticulou esquema criminoso no Dnit cumpre mandados em Londrina e região

A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal e com a Controladoria Geral da União, deflagrou, nesta quarta-feira (5), a Operação Rolo Compressor, com o objetivo de desarticular esquema de corrupção, licitação fraudulenta e desvios de recursos públicos envolvendo funcionários públicos vinculados à superintendência do Dnit/PR (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Paraná). A ação é uma continuação de operação deflagrada em janeiro de 2022.





Números dos mandados de busca da operação:





18 em Curitiba

6 em Londrina

2 em Rolândia (região metropolitana de Londrina)

6 em Maringá (Noroeste)

1 em Goioerê (Noroeste)

3 em Cascavel (Oeste)

2 em Guarapuava (Sul)

1 em Pato Branco (Sudoeste)

4 em Marechal Cândido Rondon (Oeste)

Segundo a Receita, a investigação mostrou que, entre 2011 e 2022, funcionários públicos do Dnit notaram valores ilícitos de empresas que mantinham contratos com o poder público.





Ainda foram identificadas fraudes em procedimentos licitatórios, celebração de contratos com graves falhas, não execução significativamente lesiva ao erário público e atos de corrupção, especialmente quando da supervisão e fiscalização das execuções das obras contratadas pelo Dnit/PR. Vários atos de lavagem de dinheiro foram praticados para acobertar a movimentação dos recursos ilícitos gerados pelas práticas dos crimes antecedentes.

A ação contou com a participação de aproximadamente 239 policiais federais, 12 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e servidores da Controladoria Geral da União que cumpriram, ao todo, 54 mandados de Busca e Apreensão. As buscas ocorreram nos Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo e no Distrito Federal.





As ordens judiciais foram expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba, que preveem ainda o sequestro e o bloqueio de bens móveis e imóveis, de veículos de alto valor, além do bloqueio de ativos financeiros dos investigados.





