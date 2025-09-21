Operação Sinergia III é concluída com mais de 13 toneladas de drogas apreendidas

A Operação Sinergia III, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná, foi concluída nesta sexta-feira (19) com 13,1 toneladas de drogas retiradas de circulação, 519 pessoas presas em flagrante e 149 veículos apreendidos. Deflagrada na segunda-feira (15), a ação integrada das cinco forças de segurança do Estado ocorreu simultaneamente nos 399 municípios.





“A Operação Sinergia reforça a nossa estratégia de enfrentamento ao crime, com atuações táticas e integradas entre as forças de segurança. A presença ostensiva nas ruas e as abordagens direcionadas são parte do nosso compromisso de garantir a segurança e a tranquilidade da população", afirma o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ações integradas envolveram a Polícia Militar (PMPR), Polícia Civil (PCPR), Polícia Científica (PCIPR), Polícia Penal (PPPR) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMPR) com uso de helicópteros, viaturas, motocicletas e toda a tecnologia disponível às forças de segurança do Paraná. As polícias abordaram mais de 22,5 mil pessoas e fiscalizaram mais de 1,1 mil locais e 30 unidades prisionais foram revistadas pela Polícia Penal.





Ao todo, foram apreendidos mais de 782 mil maços de cigarros e quase R$63 mil em espécie. Entre as mais de 12 toneladas de drogas apreendidas, estão 10,9 toneladas de maconha; 18,3 quilos de cocaína; 1 quilo de crack; 13 quilos de haxixe; e 669 unidades de drogas sintéticas. Foram cumpridas 617 ordens judiciais e apreendidos 617 armamentos, entre armas de fogo, armas brancas e munições.

Publicidade





Interestadual





Na quinta-feira (18), após o lançamento da operação em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, policiais do estado de São Paulo se somaram na integração às forças de polícia paranaenses para intensificar as ações contra a criminalidade com o 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) e do Batalhão de Operações Especiais (Baep).

Publicidade





Missão Paraná II





A Operação Sinergia III integrou a Missão Paraná II, iniciativa da Sesp-PR que visa aproximar as forças policiais da população do Norte do Estado. A missão abrangeu cerca de 66 municípios e atendeu diretamente uma população superior a 1,5 milhão de pessoas.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



