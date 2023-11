Oito pessoas são detidas em operação conjunta contra o tráfico no centro de Londrina

Nesta terça-feira (21), uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar foi executada em Londrina em combate a uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas na região central e na rodoviária.





As investigações da Polícia Civil já ocorrem desde outubro de 2022 e, há meses, a Polícia Militar vem promovendo repressão ostensiva e retirando de circulação pessoas envolvidas com o comércio de drogas ilegais.

Publicidade

Publicidade





Batizada de “Operação Tijolinho”, o trabalho coordenado desta terça constou do cumprimento de oito mandados de busca e seis mandados de prisão, visando desmantelar os grupos envolvidos em atividades ilícitas. Das prisões efetuadas, três foram realizadas em flagrante, enquanto um dos investigados já se encontrava sob custódia do Sistema Penal.





Das prisões em flagrante, duas envolvem um casal que abastecia os pontos de venda de entorpecentes. O homem, apesar de não ter mandado de prisão em seu nome, foi autuado devido a indícios relacionados à prisão em flagrante, conforme informações do delegado Adilson José da Silva. Um mandado não pôde ser efetivado devido à não localização do suspeito





De acordo com o delegado, o desdobramento das prisões pode abrir novas frentes de investigação, e inda não se descartam novas fases dessa operação.





O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, coronel Marcos Tordoro, ressalta a importância do engajamento contínuo das forças policiais diante das demandas da população para combater o tráfico de drogas. “O trabalho não se encerra aqui. As ações ostensivas da Polícia Militar permanecerão em andamento, fortalecendo a constante luta contra o tráfico de drogas na região” afirmou.