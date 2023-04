Operação Tiradentes da Polícia Rodoviária Federal tem início nesta quinta-feira

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforça o policiamento nas rodovias federais do Paraná a partir desta quinta-feira (20), quando inicia a Operação Tiradentes 2023.





A ação segue até o domingo (23) com objetivo de garantir a livre circulação e a segurança nos quase quatro mil quilômetros de rodovias sob jurisdição da PRF no Estado.

Trechos e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes receberão atenção especial da PRF com ações repressivas e preventivas.





As atividades de trânsito buscam a sensibilização de motoristas e passageiros a respeito de suas responsabilidades para um trânsito mais seguro.

As fiscalizações estarão voltadas principalmente no excesso de velocidade, nas ultrapassagens indevidas, no uso de equipamentos como cinto de segurança, capacete e dispositivos de retenção para crianças, no uso de telefone celular na direção e nas condições de conservação dos veículos.





RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO

A PRF no Paraná destaca que não haverá restrição de circulação a veículos de carga articulados nos trechos da Serra do Mar da BR-277 e BR-376.





Durante a operação, ocorre restrição para Combinação de Veículos de Carga somente nas rodovias federais de pista simples, sendo no Paraná nos trechos abaixo:

