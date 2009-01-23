Padeiro é preso com um quilo de crack em Curitiba

Policiais militares do 12º Batalhão detiveram, na quinta-feira (22), uma padeiro e uma adolescente por tráfico de drogas. A detenção ocorreu no centro de Curitiba e com os acusados foram encontrados cerca de um quilo de crack e duas buchas de cocaína. A garota foi encaminhada para a Delegacia do Adolescente, e Joel Ferreira de Oliveira, 38 anos para o 1° Distrito Policial.

Uma ligação anônima no 181 (Narcodenúncia) informou que, na Avenida Visconde de Guarapuava, passaria um veículo importado com a certa quantidade de drogas. De acordo com o tenente Marcos Vinícius, comandante da equipe, na abordagem ao veículo Daewoo Espero, Joel tentou fugir com o crack na cintura, mas foi preso. A adolescente, revistada por uma policial feminina, estava com duas buchas de cocaína escondidas no sutiã.

Joel tem dois filhos e mora no bairro Campina do Siqueira. Em entrevista, ele contou que, pela manhã, a menina, que é sua vizinha, pediu para ele ir buscá-la na estação-tubo da rodoferroviária. "Não devo, mas vou pagar. Apenas fui fazer uma gentileza, não sabia que ela estava com droga", relatou.

O tenente Marcos pede que a população continue a denunciar o tráfico de drogas. "Joel já tem várias denúncias pelo 181", completou.



