Padre é condenado a 18 anos de prisão no Paraná

O padre Adelino Gonçalves foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão, por duplo homicídio qualificado. O julgamento aconteceu em Cruzeiro do Oeste (PR), nesta quinta-feira (16). Ele saiu do tribunal e foi direto para a cadeia.

Segundo informações do Globo.com, Gonçalves foi prefeito de Mariluz (PR) e é acusado de mandar matar, em 2001, o vice-prefeito Aires Domingos e Carlos Alberto de Carvalho, que era presidente local de um partido político.

Outras três pessoas são acusadas de envolvimento no crime. Uma delas está presa e duas morreram.



