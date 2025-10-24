Pai e filha são presos em Ibiporã por série de furtos a comércios do centro da cidade





A Polícia Civil de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) prendeu, na manhã desta sexta-feira (24), um homem de 57 anos e sua filha, de 26, suspeitos de praticar diversos furtos a estabelecimentos comerciais na região central do município. A ação foi conduzida pelo Setor de Investigação da Delegacia de Ibiporã após meses de apuração.

Publicidade

Publicidade





De acordo com o delegado Vitor Dutra, os dois atuavam em conjunto e utilizavam sempre o mesmo modo de operação, arrombando portas de vidro ou se aproveitando de momentos de distração para subtrair mercadorias. As investigações indicam que eles causaram prejuízos a diferentes comerciantes locais.





Entre os crimes apurados, estão o furto a uma loja de roupas na Avenida Paraná, em junho, onde a dupla quebrou a porta de vidro e levou várias peças de vestuário. O caso foi flagrado por câmeras de segurança e resultou na prisão em flagrante dos dois pela Polícia Militar. Também foram registrados furtos a uma loja de doces e embalagens, de onde chocolates e outros produtos eram levados repetidamente, e a um atacarejo na Rua Dezenove de Dezembro, de onde sumiram shampoos, cremes dentais e barras de chocolate.





A mulher já havia sido flagrada em janeiro tentando furtar uma residência no centro de Ibiporã. Ela chegou a ser encontrada dormindo dentro do imóvel invadido.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Diante da reincidência e continuidade dos crimes, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de pai e filha, medida deferida pela Justiça e cumprida nesta sexta-feira. Ambos foram encaminhados à Cadeia Pública de Ibiporã, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.



