Pai é preso por agredir filha de nove meses no Noroeste do Paraná

Um homem de 23 anos foi preso nesta segunda-feira (9) após agredir a companheira e a própria filha, de 9 meses, no domingo (1), em Terra Rica, na região Noroeste do Paraná.





De acordo com o delegado da PCPR (Polícia Civil do Paraná) José Júlio, foram colhidas as declarações da vítima, que apresentava também hematomas pelo corpo e, com as informações, foi solicitada a prisão preventiva do homem.

"Ações como essa destacam a importância de as vítimas de violência procurarem ajuda, sempre contando com o apoio da Polícia Civil para interromper esse ciclo de violência", explica o delegado.





O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.