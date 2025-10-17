Pesquisar

Deu ruim!

Pai se esconde da viatura da PM e é preso por não pagar pensão na Zona Leste de Londrina

Redação Bonde com PM
17 out 2025 às 13:56

Divulgação/PMPR
Um homem de 31 anos foi preso no fim da tarde desta quinta-feira (16) no bairro Ernani Moura Lima (Zona Leste) durante uma ação da Choque. Segundo a PM (Polícia Militar), os policiais faziam patrulhamento pela rua Odília Alves Pedra quando o suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se esconder atrás de um carro. A atitude chamou a atenção da equipe, que fez a abordagem.


Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os sistemas policiais, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem por dívida de pensão alimentícia.

O suspeito foi encaminhado ao CITL (Centro Integrado de Triagem de Londrina), onde ficou à disposição do Deppen (Departamento de Polícia Penal).

Pensão pensão alimentícia pai Polícia Militar PM Polícia militar de Londrina
