Pai é preso após ameaçar o filho de 3 anos de morte no Sudoeste do Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), prendeu em flagrante, neste domingo (13) em Ampére (Sudoeste), um homem por manter o próprio filho, de 3 anos, sob ameaça, após recusar-se a devolvê-lo à mãe, com quem havia encerrado relacionamento há oito meses.





As diligências tiveram início por volta das 18h, quando a mãe da vítima compareceu à unidade da PMPR (Polícia Militar do Paraná) relatando que o ex-companheiro, apesar de inicialmente ter saído com a criança com seu consentimento para um passeio, começou a fazer ameaças por videochamada.

Conforme o delegado da PCPR Lucas Arruda, ele afirmava que, caso a mulher não reatasse o relacionamento, tiraria a vida do filho e, em seguida, cometeria suicídio. A mãe, que possui medida protetiva em vigor contra o homem, relatou ainda que já trocou de número telefônico cinco vezes devido à insistência dele em tentar reatar o vínculo conjugal.





A negociação para que o suspeito se entregasse durou cerca de cinco horas, envolvendo esforços conjuntos das forças de segurança. Durante as buscas, mesmo após tentativas do homem de despistar os policiais, um agente da PCPR localizou o paradeiro, resgatando a criança em segurança.

"A prisão foi imediatamente efetuada pela união das equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, que trabalharam juntas e conseguiram resolver o caso sem que os envolvidos tivessem maiores danos do que os já causados pelo sequestro da criança", afirmou.





Além do flagrante pelo sequestro e cárcere privado, o homem foi autuado também pelo descumprimento da medida protetiva em vigor. A criança foi acolhida e entregue à mãe, com suporte do Conselho Tutelar.

As investigações prosseguem a fim de apurar os fatos por completo. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.