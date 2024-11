Passageiro é flagrado com eletrônicos em ônibus em Peabiru

Um passageiro foi flagrado na noite de quinta-feira (31) com eletrônicos em um ônibus de linha em Peabiru (Noroeste).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o flagrante ocorreu por volta das 20h, durante abordagem em coletivo de Foz do Iguaçu (Oeste) a São Paulo (SP). No bagageiro, havia diversos produtos oriundos do Paraguai sem a devido desembaraço fiscal. Foi identificado os proprietário e feita a apreensão dos objetos, que encaminhados para a Receita Federal.

