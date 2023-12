Passageiro morre carbonizado em acidente em rodovia de Guaraci

Uma pessoa morreu queimada em um veiculo que se incendiou após bater de frente com outro carro que trafegava no sentido contrário da PR-340, em Guaraci, na noite deste domingo (17). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Palio seguia no sentido crescente da rodovia quando, no km 573, foi atingido de frente por um Classic, que seguia no sentido contrário.



O Palio entrou em chamas e o passageiro do veículo, não identificado, morreu carbonizado. O condutor, um homem de 50 anos, foi levado para o hospital de Guaraci pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).