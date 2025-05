Uma pessoa morre e outras quatro ficam feridas após conversão proibida em Mandaguari

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após conversão proibida na PR-444, em Mandaguari, na tarde deste domingo (25). De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um veículo do modelo GM/Classic trafegava de Mandaguari em direção à cidade de Apucarana quando, próximo ao quilômetro 30 da rodovia, fez uma conversão em local proibido pela sinalização de trânsito.





No momento da conversão irregular, ele foi atingido na lateral por outro veículo, do modelo Onix, que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, os carros foram jogados para a margem esquerda da rodovia.

O condutor do Classic, de 47 anos, não teve ferimentos, mas um dos passageiros, de 50 anos, morreu ainda no local da colisão. Uma outra ocupante do veículo, de 26 anos, teve ferimentos leves. O motorista fez o teste do bafômetro, que apontou o consumo de 0,27 Mg/L de álcool. Ele foi encaminhado à Delegacia de Mandaguari.





No outro veículo, ocupado por quatro pessoas entre 28 e 77 anos, três precisaram ser encaminhados ao hospital por conta dos ferimentos causados pela batida.