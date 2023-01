PCPR conclui inquérito de tentativa de homicídio após motorista atingir ao menos 12 veículos

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) concluiu o inquérito que investigava o caso de um motorista que atingiu ao menos doze veículos na região de Curitiba em 14 de janeiro.





O homem, de 35 anos, foi indiciado por tentativa de homicídio, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, omissão de socorro e por afastar-se do local do acidente.

Ele foi preso pela PMPR (Polícia Militar do Paraná), na Cidade Industrial de Curitiba, no dia do crime.





“Durante as diligências a PCPR ouviu testemunhas e envolvidos e analisou imagens e laudos periciais que auxiliaram na conclusão do inquérito policial”, explica o delegado da PCPR Edgar Dias Santana.





De acordo com as investigações, o veículo estava em alta velocidade e atingiu diversos veículos pelo caminho. Os danos foram causados também no decorrer da BR-277 e em Ponta Grossa. Ao longo do caminho, diversas cargas foram despejadas na pista.