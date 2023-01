PCPR e PMPR prendem casal em flagrante com 90 pedras de crack em Sertanópolis

A Polícia Civil e a Polícia Militar apreenderam 90 pedras de crack e prenderam em flagrante um casal, de 34 e 22 anos, por tráfico de drogas no final da última sexta-feira (20), em Sertanópolis, no Norte do Estado. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida.





Durante a ação, foram apreendidos celulares e um veículo. As investigações começaram há 6 meses a fim de identificar pessoas envolvidas na associação criminosa que atua na região.

As investigações seguem a fim de localizar e prender outros envolvidos. Sertanópolis fica a pouco mais de 40 quilômetros da divisa com São Paulo.





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na identificação dos demais envolvidos. As denúncias podem ser feitas através do 197, da PCPR, 181 do Disque Denúncia ou pelo (43) 3232-1624, diretamente à equipe.