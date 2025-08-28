Polícias prendem duas pessoas na região de Londrina por tráfico de drogas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), com o apoio da PMPR (Polícia Militar do Paraná), prendeu duas pessoas em flagrante por tráfico de drogas durante operação para cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Arapongas e Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). A ação aconteceu nesta quinta-feira (28).





A ação faz parte das investigações sobre o homicídio de Gabriel Souza do Prado, ocorrido em 27 de junho deste ano. Na ocasião, a vítima foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo quando chegava em casa, após ser buscada por familiares em Londrina durante saída temporária.Segundo o delegado da PCPR Bruno Delfino Sentone, além de Gabriel, sua companheira e a enteada, de apenas sete anos, também foram atingidas pelos disparos, mas sobreviveram.

As investigações apontam que o crime está relacionado a uma disputa entre organizações criminosas de Rolândia, envolvendo represálias e o controle do tráfico de drogas na região. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos dinheiro, cinco balaclavas e aparelhos celulares, que serão encaminhados para análise pericial.





Os mandados tiveram como alvos suspeitos de participação no crime, mas a conduta de cada um dos envolvidos permanece em sigilo para não prejudicar o avanço das investigações.A PCPR segue apurando o caso.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na elucidação de crimes. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.



