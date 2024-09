PCPR e PRF prendem 13 integrantes de organização especializada em roubos de cargas de cigarros

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, em ação conjunta, 13 integrantes de uma organização criminosa especializada em roubos de cargas de cigarros. A ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (11). O grupo é suspeito de causar prejuízos que ultrapassam R$ 4 milhões em uma série de mais de dez assaltos. A operação ocorreu simultaneamente em duas cidades no Paraná – Telêmaco Borba e Ibiporã –, três em Santa Catarina – Balneário Barra do Sul, Navegantes e Itapema – e em Indaiatuba, em São Paulo.





Dos presos, 11 foram por mandado de prisão preventiva e dois em flagrante, sendo um por porte de arma de fogo e um por receptação de uma carga de cigarros. Durante o cumprimento dos mandados judiciais foram apreendidas duas armas de fogo, R$ 112 mil em espécie, cheques, drogas, quatro veículos, cigarros, cigarros eletrônicos e celulares.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A operação mobilizou 60 policiais. A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) apoiou a ação durante o cumprimento dos mandados.





Segundo as investigações, o grupo atuou em seis cidades paranaenses: Castro, Guarapuava, Ipiranga, Nova Esperança, Ponta Grossa e Ventania. As polícias começaram as investigações em abril de 2024, após a prisão de um dos suspeitos que transportava uma carga de cigarros avaliada em meio milhão de reais.

Publicidade





Conforme a PCPR, a​​​​​ organização era altamente organizada e costumava monitorar a rotina dos funcionários das empresas transportadoras para planejar os ataques. Os assaltos eram feitos com o uso de armas de fogo e as vítimas eram mantidas reféns durante a ação.





De acordo com o delegado da PCPR André Feltes, o grupo agia de maneira sofisticada, utilizando veículos com placas clonadas e notas fiscais frias, emitidas por um dos integrantes da organização criminosa.





“O grupo utilizava vans com placas falsas nos roubos para realizar o transbordo das cargas de cigarros. Eles revendiam essas cargas para um empresário que atuava no ramo de tabacaria, em Santa Catarina. Para o transporte das cargas até o estado vizinho, a organização utilizava notas fiscais frias, emitidas por um integrante do grupo. Dentre os investigados estão indivíduos responsáveis pela intermediação das vendas dos cigarros roubados”, explica Feltes.





O policial rodoviário federal Mark Ferreira declara que houve um intenso intercâmbio de informações entre as instituições ao longo da investigação. “Houve uma troca constante de informações durante a investigação. Como os criminosos utilizavam rodovias federais para transitar, pudemos contribuir de maneira decisiva com a investigação da Polícia Civil”, afirma.



(Com informações da PCPR e PRF)