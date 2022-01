Polícia Civil identifica 100% de vítimas de mortes violentas no Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) ampliou o serviço de identificação de cadáveres no Estado. Desde setembro de 2021, mais policiais civis passaram a cumprir extrajornada em seis cidades para coletar impressões digitais de todas as vítimas de morte violenta.

O confronto de digitais com o banco de registros gerais é o método científico mais rápido, seguro e barato para confirmar a identidade de falecidos.

No ano passado o serviço foi ampliado em Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Em janeiro deste ano, o incremento no número de servidores também iniciou em Apucarana e Jacarezinho.





Na prática, papiloscopistas interessados em estender a carga horária aderem à extrajornada e passam a prestar o serviço em dias em que não haveria cobertura imediata. Em Curitiba a coleta papiloscópica já é feita em todos os cadáveres com suspeita de morte violenta.





Com mais recursos humanos, a PCPR passa a coletar digitais de 100% das vítimas de morte violenta no Estado. Antes da ampliação do serviço no Interior do Estado, a prioridade era coletar informações de cadáveres sem identificação. A maioria dos corpos era identificada no IML (Instituto Médico-Legal) visualmente por responsáveis ou familiares, ou através de documentos.



O delegado da PCPR, Marcus Michelotto, prevê que as outras 16 unidades do Instituto de Identificação no Interior do Paraná passem a ter o serviço modernizado com a extrajornada. “O ideal é ter todas as vítimas de morte violenta identificadas a partir da coleta de digitais. É o que alcançamos. Nosso objetivo é evitar erros de identificação”, diz.





Após a confirmação de identidade, um laudo necropapiloscópico é emitido e anexo ao inquérito, caso a morte esteja em investigação.