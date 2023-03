PCPR investiga quadrilha responsável por corrupção e fraudes em licitações em Faxinal

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) cumpre, na manhã desta quinta-feira (23), 12 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha acusada de corrupção e fraudes em licitações no município de Faxinal, no Norte do Paraná.





Mais de 40 policiais participam da operação que acontece simultaneamente nacidade e em Cruzmaltina, na mesma região.

A PCPR apura um suposto esquema de corrupção ligado a um vereador e servidores municipais, suspeitos de receberem valores de empresa prestadora de serviços em 2021 e 2022.





Conforme as investigações, os pagamentos aconteciam durante a execução dos contratos pela empresa investigada. Há confirmações de transferências bancárias em contas de servidores e do vereador.





As vantagens indevidas eram decorrentes de facilitações das contratações realizadas.





A PCPR ainda apurou um possível esquema de subtração de parte de salários na Câmara de Vereadores de Faxinal. O crime seria cometido pelo ex-presidente e por ex-assessores.