PCPR prende 134 pessoas em operação nacional contra a exploração e abuso infantil

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu 134 pessoas por crimes de exploração e abuso infantil entre os dias 1º e 29 de novembro em todo o Paraná. As capturas fazem parte das ações previstas na Operação Hagnos, que foi coordenada pelo Ministério da Justiça em parceria com os 26 estados e o Distrito Federal.





Sob a liderança da delegada Luciana Novaes, chefe da Divisão de Polícia Especializada, a PCPR mobilizou equipes nos Nucria (Núcleos de Proteção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Crime), nas Delegacias da Mulher, além de outras delegacias em todo o Paraná. As equipes realizaram ações repressivas, preventivas e de conscientização.

“No Brasil, crianças e adolescentes com até 13 anos representaram mais de 60% das vítimas de estupros de vulnerável em 2023. A PCPR trabalha de forma constante para enfrentar estas estatísticas e promover a segurança dessa população aderindo a campanhas nacionais, como a Hagnos, e também criando e implementando protocolos de atendimento humanizados para as vítimas”, afirma a delegada Luciana.





Os policiais civis se mobilizaram para dar cumprimento a mandados expedidos contra pessoas investigadas ou condenadas judicialmente por crimes contra crianças e adolescentes, em especial o estupro de vulnerável, resultando em 34 prisões.

A atuação policial foi além do Paraná e mandados foram cumpridos também nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rondônia. Uma das capturas foi a de um homem que estava foragido há 12 anos pela prática de estupro de vulnerável em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Ele foi localizado na cidade catarinense de Indaial e encaminhado ao sistema penitenciário.





Das capturas, 97 aconteceram em flagrante e três adolescentes foram apreendidos, também em flagrante, por delitos praticados contra o grupo foco da operação. Outros 100 suspeitos foram conduzidos às unidades policiais a fim de prestar esclarecimentos.

Ainda, 712 boletins de ocorrência foram registrados, 301 inquéritos policiais instaurados e 235 medidas protetivas de urgência solicitadas, visando aumentar a segurança das vítimas desses crimes. Também foram realizadas oitivas, escutas especializadas e entrega de intimações judiciais.