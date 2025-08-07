Pesquisar

Fraude de R$ 22 milhões

Polícia Civil prende suspeita de envolvimento em fraude milionária contra empresa de SP na região de Curitiba

Redação Bonde com Polícia Civil
07 ago 2025 às 08:29

Foto: PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu uma mulher de 29 anos suspeita de envolvimento em uma fraude financeira que resultou na subtração de mais de R$ 22 milhões da conta bancária de uma empresa sediada no estado de São Paulo. Ela foi capturada na manhã desta quinta-feira (07), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.


O crime foi constatado no dia 11 de julho, quando hackers invadiram a conta da empresa e, por meio de um esquema articulado, pulverizaram os valores desviados em diversas contas associadas a criptoativos, dificultando o rastreamento.

A pronta atuação dos órgãos de segurança pública e do setor de segurança do banco permitiu o bloqueio e a recuperação de aproximadamente R$ 10 milhões. “No curso das investigações, apurou-se a participação da mulher, que atuava como gerente de contas vinculada a uma agência bancária de Curitiba, responsável por facilitar movimentações financeiras suspeitas”, destacou o delegado Reinaldo Zequinão.


Na manhã desta quinta, além do mandado de prisão, equipes da PCPR cumpriram mandados de busca e apreensão na residência da investigada, onde foram recolhidos objetos relacionados ao crime. 

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e prender outros envolvidos no esquema, bem como recuperar o restante dos valores desviados.



