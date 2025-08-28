Pedestre desce de ônibus, atravessa rodovia e acaba atropelado em Sertanópolis

Um homem de 43 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta quarta-feira (27), na PR-323, em Sertanópolis. O acidente aconteceu por volta das 20h15, no km 27 da rodovia, em frente ao posto Chapadão do Tigre.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o pedestre desceu de um ônibus parado no lado oposto da via e tentou atravessar a pista, quando foi atingido por um Volkswagen Gol, conduzido por um homem de 62 anos.





O motorista não sofreu ferimentos e passou pelo teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool. Já a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Lucas de Sertanópolis.