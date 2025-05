Pedestre morre atropelado na BR-376, em Apucarana, ao sair do trabalho

Um homem de 41 anos morreu após ser atropelado na noite de quarta-feira (28), na BR-376, em Apucarana (Centro-Norte). O acidente ocorreu por volta das 20h30 no km 239 da rodovia, envolvendo um veículo com placas de Apucarana e a vítima, que estava saindo do trabalho.





Devido à gravidade da ocorrência, o sentido decrescente da BR-376 ficou totalmente interditado por cerca de duas horas e meia, sendo liberado por volta das 23h. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local. A PRF será responsável pelo laudo pericial do acidente.