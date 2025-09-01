Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Acidente

Pedestre não identificado morre atropelado na PR-444 em Arapongas

Redação Bonde
01 set 2025 às 13:48

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um pedestre morreu atropelado na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), por volta das 19h do último domingo (31). O acidenteenvolveu um caminhão e uma motocicleta. Até a manhã desta segunda-feira (1º), a vítima não havia sido identificada.


Conforme o relato do motorista do caminhão à PRE (POlícia Rodoviária Estadual), o pedestre já estava caído na pista após, supostamente, ter sido atingido por um terceiro veículo, que fugiu do local. O caminhoneiro não conseguiu evitar o atropelamento. Em seguida, uma motocicleta que seguia na mesma direção colidiu com o corpo, derrubando o condutor e a passageira.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O motociclista de 24 anos e sua passageira de 22 anos sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Hompar, em Arapongas, pelo Samu (Serviço de tendimento Móvel de Urgência). O corpo da vítima, sem documentos, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana para identificação por meio de exame de papiloscopia. 


Publicidade

Divulgação/PRE


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Atropelamento Pedestres PR-444 Apucarana morreu
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas