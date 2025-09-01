Pedestre não identificado morre atropelado na PR-444 em Arapongas

Um pedestre morreu atropelado na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), por volta das 19h do último domingo (31). O acidenteenvolveu um caminhão e uma motocicleta. Até a manhã desta segunda-feira (1º), a vítima não havia sido identificada.
Conforme o relato do motorista do caminhão à PRE (POlícia Rodoviária Estadual), o pedestre já estava caído na pista após, supostamente, ter sido atingido por um terceiro veículo, que fugiu do local. O caminhoneiro não conseguiu evitar o atropelamento. Em seguida, uma motocicleta que seguia na mesma direção colidiu com o corpo, derrubando o condutor e a passageira.
O motociclista de 24 anos e sua passageira de 22 anos sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Hompar, em Arapongas, pelo Samu (Serviço de tendimento Móvel de Urgência). O corpo da vítima, sem documentos, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana para identificação por meio de exame de papiloscopia.
